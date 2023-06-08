Добровольцам Среднего Урала начнут выплачивать деньги за ранения на СВО

Мужчины из Свердловской области, отправившиеся в зону СВО и раненые там, получат от регионального правительства единовременную выплату. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании правительства области, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики.

Напомним, что ранее на выплату могли рассчитывать только мобилизованные граждане, однако теперь очередь дошла и до добровольческих формирований.

Согласно постановлению, за ранение или контузию солдат получит единовременную выплату в размере 150 тыс. рублей, за III группу инвалидности - 300 тыс. рублей, за II - 400 тыс. рублей и за I группу - 500 тыс. рублей. В случае же, если доброволец погибнет в зоне спецоперации, его семье выплатят 1,5 млн рублей.