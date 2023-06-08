37 предприятий малого и среднего бизнеса Тюменской области заявились на получение господдержки

37 предприятий малого и среднего бизнеса Тюменской области заявились на получение господдержки для модернизации производства, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Документы для возмещения первого взноса по договорам лизинга оборудования принимаются до 9 июня.

Директор департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков заявил, что меры поддержки пользуются у предпринимателей спросом.

"В этом году предприниматели активнее заявляются. Изменились и приоритеты, судя по оборудованию, расходы на которое они хотят субсидировать. Если ранее большую долю в общем перечне занимали медицинская техника, оснащение для пекарен, лазерные станки, то сейчас видим у бизнеса много закупленных устройств для дерево- и металлообработки, выпуска мебели, развития ИТ-направления", - сообщил он.

В Тюменской области на данную меру поддержки в 2023 году предусмотрено 50 млн рублей.

Напомним, ранее в Тюменской области докапитализировали на 178 млн рублей гарантийный фонд для поддержки предпринимателей

Портфель действующих поручительств составляет 1,5 млрд рублей. Гарантийный фонд Инвестиционного агентства Тюменской области предоставляет поручительства по финансовым ресурсам банков и лизинговых компаний в объеме до 70% от суммы договора.