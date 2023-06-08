08 Июня 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске суд оставил в СИЗО экс-замдиректора МКУ "Городская среда" по делу о получении взяток

Челябинский областной суд оставил под арестом бывшего заместителя директора МКУ "Городская среда", обвиняемого в получении двух взяток в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Сторона защиты просила изменить меру пресечения на домашний арест.

По версии следствия, обвиняемый в 2020-2021 гг., действуя группой лиц, получил через посредника взятки на сумму не менее 2 млн рублей за непринятие мер по выявлению и демонтажу нестационарных торговых объектов в Челябинске.

Теги: взятка, СИЗО, МКУ Городская среда,


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