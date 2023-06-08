08 Июня 2023
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Политика Москва
Фото: kremlin.ru

Поддержка Собянину со стороны президента очевидна – Песков

Путин высоко оценивает работу Собянина на посту мэра Москвы и поддержка со стороны президента на [предстоящих] выборах очевидна, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Собянин публично не обсуждал с Путиным возможность своего выдвижения на очередной мэрский срок (в отличие от многих других глав регионов).

По данным СМИ, московское отделение "Единой России" может выдвинуть Сергея Собянина своим кандидатом в мэры столицы уже в эту пятницу, 9 июня.

Выборы мэра Москвы состоятся 10 сентября.

Теги: сергей собянин, дмитрий песков, выборы мэра, владимир путин


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