Большая пресс-конференция Путина состоится своевременно, - Песков

В Кремле сообщили, что Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится своевременно, заявил журналистам пресс-

"Она обычно проходит по итогам года", - напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что итоги года пока подводить "преждевременно", передает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что традиционная "Прямая линия с Владимиром Путиным" вряд ли состоится этим летом. Скорее всего, она пройдет в ноябре-декабре.

Песков в разговоре с журналистами сегодня заявил, что Кремль готовится к проведению прямой линии с главой государства. Однако он не назвал точных сроков ее проведения.