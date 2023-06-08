В Екатеринбурге школьники жестоко избили сверстницу

В Юго-Западном районе Екатеринбурга школьники устроили разборки прямо в подъезде дома. Подростки 14 и 15 лет жестоко избили сверстницу, не опасаясь камер видеонаблюдения.

Инцидент произошел около 2-3 месяцев назад, однако видео с избиением появилось только накануне в Telegram-канале "Бандитский центр". На нем девушку зажимают сверстники, а после того, как она пытается уйти, ее пинают в спину. Едва не упав с лестницы, подросток пытается выбежать из подъезда через общий балкон, но ее там ловят две школьницы и начинают тягать за волосы и пинать ногами.

После произошедшего мать потерпевшей обратилась в полицию, которая разыскала обидчиц.

"Сотрудники полиции установили всех участников данного инцидента. Несовершеннолетние, 14 и 15 лет, применившие физическую силу к своей сверстнице, рассмотрены на заседании территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и поставлены на учет. С ними, а также их законными представителями проводится соответствующая профилактическая работа", – рассказали в пресс-службе городской полиции.