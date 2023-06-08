Путин не собирается посещать Херсонскую область

Президент России Владимир Путин не собирается посещать зону бедствия в Херсонской области и проводить там какие-то координационные совещания по ЧС, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что Путину постоянно докладывают о происходящем в Херсонской области, в частности о спасателях, которые "самоотверженно работают в окрестностях пострадавшей Каховской ГЭС".