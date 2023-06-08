08 Июня 2023
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Фото: Накануне.ru

На Херсонщине до 4,3 тысячи выросло количество эвакуированных из мест подтопления

И.о. главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о том, что количество эвакуированных из мест подтопления в Херсонской области увеличилось на 300 до 4,3 тыс. человек.
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По данным Минздрава Херсонской области, 32 человека из подтопленной прибрежной зоны госпитализированы в лечебные учреждения, расположенные за 15-ти километровой зоной. Врачи оказывают им всё необходимое лечение, написал Сальдо в своем telegram-канале.

Он поручил правительству Херсонской области разработать порядок единовременных выплат гражданам материальной помощи и компенсации утраченного имущества первой необходимости. Списки на выплаты уже формируются.

В бюджете области предусмотрены финансовые средства на социальные выплаты в связи с понесенным материальным ущербом. Например, единовременная матпомощь составит 10 тыс. руб. на человека, если имущество жителя частично утрачено, ему заплатят 50 тыс. руб., если полностью – 100 тыс., члены семей погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации могут рассчитывать на 1 млн руб.

Теги: Владимир Сальдо, Херсонская область, выплата


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