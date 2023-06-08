08 Июня 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Урале ребенок спас свою семью из горевшего дома. МЧС хочет его наградить

На Среднем Урале ребенок спас свою семью от пожара.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, вечером 7 июня загорелся частный жилой дом в переулке Кутузова в Первоуральске. В этот момент внутри находилась хозяйка со своим сыном Матвеем и внучкой. Первым огонь и дым заметил мальчик: осознав всю опасность ситуации, он разбудил спавшую на втором этаже мать, после чего семья покинула полыхавший дом.

Прибывшим пожарным потребовалось около двух часов, чтобы полностью справиться с огнем. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Причину случившегося сейчас устанавливают пожарные дознаватели.

Как добавили в свердловском МЧС, в данный момент решается вопрос о представлении ребенка к ведомственной награде за проявленную бдительность и грамотность действий при пожаре.

Теги: дом, пожар, ребенок, Первоуральск, МЧС


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