На Урале ребенок спас свою семью из горевшего дома. МЧС хочет его наградить

На Среднем Урале ребенок спас свою семью от пожара.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, вечером 7 июня загорелся частный жилой дом в переулке Кутузова в Первоуральске. В этот момент внутри находилась хозяйка со своим сыном Матвеем и внучкой. Первым огонь и дым заметил мальчик: осознав всю опасность ситуации, он разбудил спавшую на втором этаже мать, после чего семья покинула полыхавший дом.

Прибывшим пожарным потребовалось около двух часов, чтобы полностью справиться с огнем. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Причину случившегося сейчас устанавливают пожарные дознаватели.

Как добавили в свердловском МЧС, в данный момент решается вопрос о представлении ребенка к ведомственной награде за проявленную бдительность и грамотность действий при пожаре.