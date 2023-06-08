Послы ЕС не смогли договориться по 11-му пакету санкций на закрытых переговорах

Послы Евросоюза не смогли достичь договоренностей по новому пакету санкций против России на закрытых переговорах, сообщает Politico.

По словам европейских дипломатов, знакомых с ситуацией, Греция и Венгрия выступили против предложения Украины включить в список "спонсоров войны" несколько компаний из этих стран.

Кроме того, Франция и Германия озабочены тем, что положения об обходе санкций могут навредить дипломатическим связям, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что новый пакет европейских санкций в отношении России может иметь целью устранение обходов и лазеек уже введенных ограничений. В частности, речь может идти о запрете на заход в европейские порты для танкеров, тайно перевозящих российскую нефть.