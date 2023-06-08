Биржа NASDAQ согласилась отказаться от делистинга акций "Яндекса"

Американская фондовая биржа NASDAQ согласилась отказаться от делистинга акций "Яндекса" – ценные бумаги останутся в биржевом списке, но при этом приостановка торгов ими остается в силе в рамках действия американских санкций, введенных в ответ на начало СВО.

"Яндекс" заявил о необходимости соблюдения интересов акционеров, а также сообщил о планируемой реструктуризации (предполагается, что бизнес будет разделен и у него частично изменится состав акционеров).

Ранее биржа отклонила жалобу на делистинг российской компании OZON.