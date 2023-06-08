08 Июня 2023
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Экономика За рубежом
Фото: пресс-служба Яндекс

Биржа NASDAQ согласилась отказаться от делистинга акций "Яндекса"

Американская фондовая биржа NASDAQ согласилась отказаться от делистинга акций "Яндекса" – ценные бумаги останутся в биржевом списке, но при этом приостановка торгов ими остается в силе в рамках действия американских санкций, введенных в ответ на начало СВО.

"Яндекс" заявил о необходимости соблюдения интересов акционеров, а также сообщил о планируемой реструктуризации (предполагается, что бизнес будет разделен и у него частично изменится состав акционеров).

Ранее биржа отклонила жалобу на делистинг российской компании OZON.

Теги: Биржа, NASDAQ, акции, яндекс


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