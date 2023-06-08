08 Июня 2023
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Политика Тюменская область Уральский ФО
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Депутаты Тюменской облдумы назначили омбудсмена

Депутаты Тюменской областной думы на сегодняшнем заседании избрали уполномоченного по правам человека, передает корреспондент Накануне.RU.

Новым региональным омбудсменом ожидаемо стал Олег Датских. Ранее его кандидатуру согласовала Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Как сообщили в Информационном центре Правительства Тюменской области, после оглашения результатов тайного голосования Олег Датских принял присягу. Срок полномочий уполномоченного по правам человека Тюменской области составляет пять лет.

Олег Датских принимает присягу(2023)|Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Напомним, с 2013 года эту должность занимал Сергей Миневцев. На посту омбудсмена Миневцев пробыл два срока - то есть, 10 лет.

Олег Датских родился 21 апреля 1965 года в Ялуторовске Тюменской области. В 2005 году окончил Тюменский юридический институт МВД России по специальности "юриспруденция".

Более 18 лет он прослужил в органах внутренних дел и прошел путь от инспектора паспортно–визовой службы РОВД до начальника УФМС России по Челябинской области.

С 2014 года он принимает участие в оказании гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из Украины.

В 2020 году он был назначен на должность директора департамента безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени.

Теги: Олег Датский, омбудсмен, уполномоченный по правам человека


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