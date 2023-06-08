В Екатеринбурге до осени 2025 года перекроют переулок Механический

Начиная с 19 июня компания ООО "Брусника" приступает к строительству очередного комплекса жилых домов в Екатеринбурге. В связи с этим проезд по переулку Механический будет перекрыт до сентября 2025 года.

Как передает пресс-служба мэрии, дома будут возводиться от улицы Войкова до дома № 18 по переулку Механическому. В этот период водителям рекомендуется объезжать зону перекрытия по улицам Каширской, Стачек и Войкова. При этом общественный транспорт свой маршрут менять не будет.

Для того, чтобы заранее спланировать маршрут жители и гости уральской столицы могут воспользоваться информационной картой, где отображается вся актуальная информация о дорожных перекрытиях.