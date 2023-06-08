Свердловские компании смогут бесплатно экспонироваться на бизнес-выставках в Китае

Китай предложил компаниям из Свердловской области бесплатно экспонироваться на своих бизнес-выставках. Об этом Накануне.RU сообщили в областном департаменте информационной политики.

Перспективы сотрудничества обсудили представители Агентства по привлечению инвестиций региона и отделения Всекитайской торговой палаты в городе Хэйхэ, что в провинции Хэйлунцзян. На ближайших выставках китайские организаторы предоставят стенды для свердловских производителей – отделение Всекитайской торговой палаты в Хэйхэ уже заключило соглашения об этом с несколькими городами КНР, где проходят мероприятия. Так, в сентябре китайцы ждут уральские компании на крупной сельскохозяйственной выставке.

Сейчас Агентство по привлечению инвестиций прорабатывает механизмы сотрудничества с Китаем. Окончательные договоренности будут достигнуты на Российско-Китайском ЭКСПО, которое пройдет параллельно с выставкой "Иннопром" 10-13 июля в Екатеринбурге.

Там представители КНР презентуют свои выставочные возможности, познакомятся с руководством свердловских компаний и посетят местные производства. После этого станет известен полный список китайских выставок, где уральские бренды смогут представить свою продукцию бесплатно, а также процедура участия в них.