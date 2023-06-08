Площадь пожара на Ямале за сутки сократилась почти в 17 раз

Площадь лесных пожаров в Ямало-Неннецком автономном округе за сутки сократилась почти в 17 раз, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным регионального управления МЧС, в настоящий момент в Красноселькупском районе действует один природный пожар на площади 10 га. Он локализован. Угроза распространения огня на населенные пункты отсутствует.

Днем ранее в Красноселькупском районе действовало четыре природных пожара в Красноселькупском и Пуровском районах. Общая площадь природных пожаров составляла 173 гектара.