Жителям челябинского района временно запретили собирать ягоды и грибы в лесу

В Челябинской области жителям Варненского района запретили собирать ягоды, грибы и лекарственные растения из-за химической обработки леса от вредителей.

На площади в 332,5 гектара в Варненском лесничестве обнаружили очаги звездчатого пилильщика-ткача. 15 и 16 июня будут проводиться мероприятия по ликвидации вредителя леса наземным способом с применением химического препарата, сообщили Накануне.RU в главном управлении лесами региона.

Из-за этого введены карантинные ограничения. Жителям не рекомендуют собирать грибы, ягоды и лекарственные растения. Кроме того, в течение пяти дней после обработки не разрешается выпас скота, сенокошение и отдых в лесу.