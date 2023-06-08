В Челябинской области дети-сироты могут получить единовременную выплату на покупку жилья

В Челябинской области с 1 июля дети-сироты смогут получить единовременную выплату на приобретение квартир. Губернатор Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов детально проработать новый механизм, передает корреспондент Накануне.RU.

"С 1 июля этого года в области заработает новый механизм обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Наряду с выдачей жилых помещений, будем предоставлять единовременные выплаты на приобретение квартир. Понятно, дети в данном случае чуть старше, те, у кого уже есть в том числе и семьи. Фактически речь идет о сертификате, который будет выдаваться, и человек, используя сертификат, может не просто однокомнатную квартиру купить, а может материнский капитал добавить, может в рамках льготной или семейной ипотеки использовать. Это такой гибкий механизм сертификата, который позволит значительно улучшать жилищные условия, а не идти по принципу, когда мы выдаем однокомнатную квартиру, и человек дальше с семьей разбирается, что с этим делать", - отметил глава области.

Получить выплату смогут дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа, которые состоят на учете для получения жилого помещения. Они должны быть старше 23 лет. Также для кандидатов установлены дополнительные требования, в том числе отсутствие судимости и постоянный доход за 12 месяцев до обращения за выплатой.

Выплату можно будет направить как на покупку жилья, так и на погашение ипотечного кредита. Ее можно объединить с другими мерами государственной поддержки, например, с федеральным и региональным материнским капиталом, выплатой участникам программы "Молодая семья", выплатой на приобретение жилого помещения взамен предоставления земельного участка многодетным семьям и др. Есть и требования – жилье должно быть построено не боле семи лет назад и не может быть куплено у близких родственников, в том числе у супруга или супруги. Квартира должна быть в пределах Челябинской области, но подбирает жилье сам получать выплаты.

"Средства будут перечисляться в безналичной форме на счет продавца, открытый в кредитной организации, после регистрации права собственности на недвижимость. Либо, если с помощью выплаты планируется полностью погасить ипотечный кредит, деньги будут направлены той организации, с которой заключен кредитный договор. Такой механизм позволит обеспечить безопасность сделки. Из плюсов также отмечу, что получатель выплаты может самостоятельно подобрать жилое помещение в пределах Челябинской области, которое будет соответствовать его требованиям и финансовым возможностям", - рассказала министр социальных отношений региона Ирина Буторина.

Размер единовременной выплаты будет рассчитываться исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья. По данным на I квартал 2023 года стоимость квадратного метра жилого помещения в регионе составляет 73 тыс. 773 рубля. Значит размер выплаты будет 2,6 млн рублей.

"Размер единовременной выплаты будет рассчитываться исходя из общей площади жилого помещения, равной 36 квадратным метрам, умноженной на среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Челябинской области, установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, на момент подачи соответствующего заявления", - рассказали в пресс-службе регионального минсоца.

В региональном минсоце считают, что до конца года этим механизмом смогут воспользоваться порядка 100 человек.

В пресс-служба администрации Магнитогорска рассказали, что в 2022 году муниципалитет приобрел 75 однокомнатных квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Все квартиры в новых домах. Они благоустроенные с полной чистовой отделкой, оснащены датчиками пожарной безопасности. В 2023 году эта работа будет продолжена.

"В прошлом году мы дали порядка 75 квартир, в этом году ставим такие же планы. И уже с начала года реализуем эту программу. Сегодня благодаря государственным программам ситуация в Магнитогорске кардинально изменилась. Ветхо-аварийное жилье это или жилье для детей-сирот - не важно. Задача - обеспечить жильем всех, кому положено", - отметил глава Магнитогорска Сергей Бердников.