Комитет Госдумы поддержал упрощенную выдачу вида на жительство иностранцам-контрактникам

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал поправки к законопроекту о правовом положении иностранцев в России.

Законопроект в прошлом году внесло Правительство, которое предложило давать бессрочный вид на жительство высококвалифицированным специалистам-иностранцам и членам их семей.

Комитет предложил также давать вид на жительство иностранцами, которые подписали в период СВО контракт о военной службе в Вооруженных силах РФ, и членам их семей без получения разрешения на временное проживание.

Разрешение на работу в России предлагается выдавать на срок действий трудового договора, но не более, чем на три года. По истечении трех лет оно может быть продлено, но снова не больше чем, на три года, и так далее.