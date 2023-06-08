08 Июня 2023
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Общество Крым
Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова

Подачу воды в Северо-Крымский канал из Днепра можно организовать с помощью насосов – Аксенов

Подачу воды в Северо-Крымский канал можно будет восстановить и после спуска Каховского водохранилища, считает глава Крыма Сергей Аксенов.

"Подача воды в Северо-Крымский канал достаточно простая, решается установкой насосов на Днепре. Это станет возможным после того, как будет решен вопрос безопасности", - сказал Аксенов, подчеркнув, что ситуация с водой на полуострове до 24 февраля "все равно была гораздо сложнее".

"Уровень воды [в Северо-Крымском канале] пока не падает, вода не уходит, но ожидаем, что канал обмелеет со временем. Мы предпринимаем ряд мер, чтобы отход воды уменьшить. Под удар единственное что попадает – это рисовое хозяйство. Производителю компенсируем все затраты. По остальным культурам на площади 60 тыс. га вода будет поставляться из пяти водохранилищ республики, эти водохранилища заполнены более чем на 80%", - рассказал Аксенов.

Теги: северо-крымский канал, вода, сергей аксенов


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