Назначена дата выборов губернатора Московской области

Московская областная дума утвердила дату выборов губернатора Подмосковья. Они состоятся 10 сентября.

Ранее во время форума организаторов выборов и референдумов Подмосковья, посвященного 30-летию избирательной системы РФ, стало известно, что 8 по 10 сентября пройдут выборы губернатора региона, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому округу №17 и более 200 депутатов в органы местного самоуправления, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что Подмосковье входит в активную фазу избирательной кампании.