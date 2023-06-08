Штормовую готовность повысили в пунктах базирования Тихоокеанского флота из-за ливней

Штормовую готовность повысили в пунктах базирования Тихоокеанского флота из-за ливней в Приморском крае, передает РИА Новости.

Синоптики распространили штормовое предупреждение в регионе на пятницу и субботу, но мощный ливень накрыл Владивосток уже сегодня.

В городе затоплены улицы, на дорогах – пробки, автомобили и автобусы уходят под воду, подтоплены подземные пешеходные переходы. Власти ввели во Владивостоке режим повышенной готовности, который будет действовать до 13 июня.