Детям врачей могут дать преимущество при записи в детсад

Детям врачей и медицинских работников нужно давать места в детских садах в первоочередном порядке. Такой законопроект внесло в Госдуму Алтайское заксобрание.

В пояснительной записке отмечается, что сегодня право на приоритетное предоставление мест в детских садах имеют дети военнослужащих, пожарных, инвалидов, одиноких матерей, дети из многодетных семей и другие категории граждан. Но врачей среди них нет. А они испытывают трудности при выходе из отпуска по уходу за ребенком из-за дефицита мест в детсадах.

Так, в медицинских организациях региона 89 медицинских работников нуждаются в предоставлении мест в садиках. И решить их проблему пока не удается. Всего в системе здравоохранения России работает более 2,3 млн женщин.

Авторы законопроекта ожидают, что их предложение поможет закрепить медицинские кадры в государственных и муниципальных медицинских организациях, которые зачастую уходят в систему частного здравоохранения.

Как писало Накануне.RU, достигнутое почти полное обеспечение яслями и садиками, что считалось важной демографической мерй, направленной на рост рождаемости, сопровождалось большим снижением рождаемости.