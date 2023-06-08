Замгенпрокурора РФ встретился с погорельцами из Успенки

08 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo

Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: АиФ/ Андрей Хорошавин

Замгенпрокурора РФ встретился с погорельцами из Успенки

Замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев посетил Тюмень и провел личный прием жителей региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Всего на прием обратились 24 человека. По поступившим обращениям инициировано проведение прокурорских проверок. Жители жаловались на нарушения жилищных, трудовых, пенсионных прав, указывали на свободный доступ детей к стройкам, заброшенному карьеру, отсутствия тротуара и освещения автомобильной дороги вблизи образовательного учреждения.

Вместе с руководителями областной прокуратуры, заместителем губернатора региона Владимиром Чейметовым, врио начальника ГУ МЧС России Владимиром Закутаевым, руководителями профильных региональных органов власти, а также главами местных администраций Сергей Зайцев выехал в село Успенка, где оценил ход ремонтно-восстановительных работ, встретился с жителями села, в том числе пострадавшими от пожара.

Погорельцы обратились к руководству Генпрокуратуры с заявлениями о необходимости благоустройства населенного пункта, проконтролировать сроки капитального ремонта спортивного комплекса, приведения улично-дорожной сети и детской игровой площадки в нормативное состояние. Поступившие обращения также явились основанием для проведения надзорных мероприятий, их ход и результаты поставлены на контроль.

В завершение первого дня визита Сергей Зайцев выехал в прокуратуру Тюменского района, где встретился с ее коллективом, после чего провел оперативное совещание с прокурорами Тюменской области, на котором обсудил состояние законности, обозначил приоритетные направления деятельности органов прокуратуры и потребовал активизировать надзорную деятельность. Сегодня заместитель Генпрокурора России принимает участие в окружном совещании, на котором обсуждается реализация Стратегии государственной национальной политики.

Напомним, с 1 июня в Тюмени отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за природных пожаров. В области продолжает действовать особый противопожарный режим, сохраняется запрет на посещение лесов, разведение открытого огня. Также сохраняется режим повышенной готовности для подразделений по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В начале мая в Тюменской области жителей деревень начали эвакуировать из-за угрозы лесных пожаров. 6 мая сообщалось, что огонь снова окружил горевшее до этого село Успенка, которое находится в 30 километрах от Тюмени. 10 мая в МЧС заявили о ликвидации всех ландшафтных пожаров, угрожавших населенным пунктам Тюменской области.

Теги: Сергей Зацев, Успенка, погорельцы, замгенпрокурора


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети