Замгенпрокурора РФ встретился с погорельцами из Успенки

Замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев посетил Тюмень и провел личный прием жителей региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Всего на прием обратились 24 человека. По поступившим обращениям инициировано проведение прокурорских проверок. Жители жаловались на нарушения жилищных, трудовых, пенсионных прав, указывали на свободный доступ детей к стройкам, заброшенному карьеру, отсутствия тротуара и освещения автомобильной дороги вблизи образовательного учреждения.

Вместе с руководителями областной прокуратуры, заместителем губернатора региона Владимиром Чейметовым, врио начальника ГУ МЧС России Владимиром Закутаевым, руководителями профильных региональных органов власти, а также главами местных администраций Сергей Зайцев выехал в село Успенка, где оценил ход ремонтно-восстановительных работ, встретился с жителями села, в том числе пострадавшими от пожара.

Погорельцы обратились к руководству Генпрокуратуры с заявлениями о необходимости благоустройства населенного пункта, проконтролировать сроки капитального ремонта спортивного комплекса, приведения улично-дорожной сети и детской игровой площадки в нормативное состояние. Поступившие обращения также явились основанием для проведения надзорных мероприятий, их ход и результаты поставлены на контроль.

В завершение первого дня визита Сергей Зайцев выехал в прокуратуру Тюменского района, где встретился с ее коллективом, после чего провел оперативное совещание с прокурорами Тюменской области, на котором обсудил состояние законности, обозначил приоритетные направления деятельности органов прокуратуры и потребовал активизировать надзорную деятельность. Сегодня заместитель Генпрокурора России принимает участие в окружном совещании, на котором обсуждается реализация Стратегии государственной национальной политики.

Напомним, с 1 июня в Тюмени отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за природных пожаров. В области продолжает действовать особый противопожарный режим, сохраняется запрет на посещение лесов, разведение открытого огня. Также сохраняется режим повышенной готовности для подразделений по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В начале мая в Тюменской области жителей деревень начали эвакуировать из-за угрозы лесных пожаров. 6 мая сообщалось, что огонь снова окружил горевшее до этого село Успенка, которое находится в 30 километрах от Тюмени. 10 мая в МЧС заявили о ликвидации всех ландшафтных пожаров, угрожавших населенным пунктам Тюменской области.