08 Июня 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба уральского управления Росгвардии

Жителям сгоревшего поселка Сосьва списали все долги по кредитам

Жителям уральского поселка Сосьва списали долги по кредитам после пожара, в котором они потеряли свои дома. Речь идет о сотрудниках и пенсионерах ГУФСИН.
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Напомним, 25 апреля в поселке Сосьва произошел крупный пожар, в результате пострадали множество жилых домов и административных зданий. В населенном пункте находилось лечебно-исправительное учреждение №23 ГУФСИН по Свердловской области, на территории которого расположены две больницы МСЧ-66 ФСИН России.​ Одна больница для личного состава находилась вне ЛИУ-23, она не пострадала.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУФСИН, в результате пожара жилье потеряли 45 сотрудников и ветеранов уголовно-исполнительной системы. По указанию главы ведомства генерал-лейтенанта Александра Федорова представители ГУФСИН провели работу с банками, в которых погорельцы из числа сотрудников и пенсионеров УИС имели кредиты.

В результате Сбербанк России списал 100% долга по действующим кредитным договорам 15 работникам и ветеранам, потерявшим жилье. Также принято решение по кредитным договорам шести членов семей сотрудников и пенсионеров по реструктуризации кредитов в виде отсрочки платежа на один год. В свою очередь, Уральский банк реконструкции и развития также помог в погашении кредита одному работнику.

Напомним, ранее Владимир Путин распорядился восстановить сгоревшую в Сосьве колонию-лечебницу. Сообщалось, что новые дома для погорельцев сдадут раньше намеченного срока.

Теги: Сосьва, кредиты, долги, ГУФСИН


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