Сенатор Пушков: Ковид-вакцинация на Западе, возможно, была крупнейшей аферой XXI века

08 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo

Общество За рубежом
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Сенатор Пушков: Ковид-вакцинация на Западе, возможно, была крупнейшей аферой XXI века

Возможно, ковид-вакцинация на Западе была крупнейшей аферой XXI века, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя результаты, приведенные телеграм-каналом "Вирусная нагрузка".
Читайте также:

Сообщается, что конфиденциальные документы Pfizer, полученные по решению суда, свидетельствуют, что уже на 28 февраля 2021 года, то есть всего через два месяца после начала прививочной кампании, с ковид-вакцинацией было связано 136 смертей от сердечно-сосудистых заболеваний (946 тяжелых случаев), 34 от гематологических (681), 5 от заболеваний печени (53), 12 от аутоиммунных (780), 16 от неврологических (515), 23 от почечных (70), 41 от заболеваний дыхательных путей (126), 18 от тромбозов (165), 61 от инсульта (300), 9 от анафилактического шока (2958), 96 от иных нарушений (3674). Всего более 400 смертей и 10 тыс. тяжелых случаев. Однако был сделан вывод о том, что это все не поднимает новых вопросов, связанных с безопасностью.

При этом, согласно собственным стандартам Pfizer, все проблемы со здоровьем, возникающие в течение шести недель после вакцинации, следует считать побочными эффектами вакцинации, если не доказано иное. Очевидно, что подавляющее большинство всех этих случаев были зафиксированы в течение этого срока, то есть были следствием прививок, но заявлялось, что они никак не связаны с уколами. Среднее значение времени проявления разных проблем со здоровьем составляло несколько суток.

Показательно, что с тех пор статистика побочных эффектов перестала обновляться, за исключением сведений о миокардите и перикардите.

Интересно, что в своих документах Pfizer ссылается на дополнительные исследования безопасности, которые были анонсированы, но так и не были проведены. Притом что вакцина получила полное одобрение FDA на условиях, что Pfizer проведет их в течение 6 лет. Другие исследования проводились, но не были опубликованы.

"Убедительные и показательные цифры, свидетельствующие об опасном и даже угрожающем жизни человека характере западных вакцин против ковид-19. Возможно, речь идет о крупнейшей афере 21-го века. Еще очень многого о вакцинации западными вакцинами неизвестно, но уже то, что известно, позволяет сделать такой вывод", - написал Пушков, пост которого разместила у себя сенатор Маргарита Павлова.

Пушков еще в самом начале ковид-вакцинации обращал внимание на странные смерти после прививки.

В России результаты клинических испытаний вакцин тоже так и не были опубликованы. В то же время после снятия ковидных ограничений смертность с апреля 2022 года вернулась к фоновому уровню. А вот в США и ЕС она заметно его превышала до самого последнего времени, что может быть следствием ковид-вакцинации.

Теги: Алексей Пушков, ковид, вакцинация, вакцина


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети