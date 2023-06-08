Сенатор Пушков: Ковид-вакцинация на Западе, возможно, была крупнейшей аферой XXI века

Возможно, ковид-вакцинация на Западе была крупнейшей аферой XXI века, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя результаты, приведенные телеграм-каналом "Вирусная нагрузка".

Сообщается, что конфиденциальные документы Pfizer, полученные по решению суда, свидетельствуют, что уже на 28 февраля 2021 года, то есть всего через два месяца после начала прививочной кампании, с ковид-вакцинацией было связано 136 смертей от сердечно-сосудистых заболеваний (946 тяжелых случаев), 34 от гематологических (681), 5 от заболеваний печени (53), 12 от аутоиммунных (780), 16 от неврологических (515), 23 от почечных (70), 41 от заболеваний дыхательных путей (126), 18 от тромбозов (165), 61 от инсульта (300), 9 от анафилактического шока (2958), 96 от иных нарушений (3674). Всего более 400 смертей и 10 тыс. тяжелых случаев. Однако был сделан вывод о том, что это все не поднимает новых вопросов, связанных с безопасностью.

При этом, согласно собственным стандартам Pfizer, все проблемы со здоровьем, возникающие в течение шести недель после вакцинации, следует считать побочными эффектами вакцинации, если не доказано иное. Очевидно, что подавляющее большинство всех этих случаев были зафиксированы в течение этого срока, то есть были следствием прививок, но заявлялось, что они никак не связаны с уколами. Среднее значение времени проявления разных проблем со здоровьем составляло несколько суток.

Показательно, что с тех пор статистика побочных эффектов перестала обновляться, за исключением сведений о миокардите и перикардите.

Интересно, что в своих документах Pfizer ссылается на дополнительные исследования безопасности, которые были анонсированы, но так и не были проведены. Притом что вакцина получила полное одобрение FDA на условиях, что Pfizer проведет их в течение 6 лет. Другие исследования проводились, но не были опубликованы.

"Убедительные и показательные цифры, свидетельствующие об опасном и даже угрожающем жизни человека характере западных вакцин против ковид-19. Возможно, речь идет о крупнейшей афере 21-го века. Еще очень многого о вакцинации западными вакцинами неизвестно, но уже то, что известно, позволяет сделать такой вывод", - написал Пушков, пост которого разместила у себя сенатор Маргарита Павлова.

Пушков еще в самом начале ковид-вакцинации обращал внимание на странные смерти после прививки.

В России результаты клинических испытаний вакцин тоже так и не были опубликованы. В то же время после снятия ковидных ограничений смертность с апреля 2022 года вернулась к фоновому уровню. А вот в США и ЕС она заметно его превышала до самого последнего времени, что может быть следствием ковид-вакцинации.