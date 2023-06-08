08 Июня 2023
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Фото:Накануне.RU

Роспотребнадзор не обнаружил отклонений в пробах питьевой воды в Херсонской области

Эксперты Роспотребнадзора не выявили отклонений от нормативных показателей в пробах питьевой воды, взятых в 20 населенных пунктах в Херсонской области. Все они располагаются ниже по течению Днепра после разрушенной Каховской ГЭС.

"В настоящий момент в 20 населенных пунктах Херсонской области, в том числе располагающихся ниже по течению реки Днепр, отобрано 35 проб питьевой воды из распределительной сети для проведения исследований на микробиологические и санитарно-химические показатели. Отклонений от нормативных показателей не выявлено", - говорится в сообщении ведомства.

Пробы питьевой воды Роспотребнадзор собирается проводить ежедневно, раз в два дня будет изучаться состояние воды в Черном море на побережье Херсонской области и в Крыму.

"Усилен мониторинг за водой, поступающей по Северо-Крымскому каналу, для исследований на микробиологические, паразитологические, вирусологические, санитарно-химические и радиологические показатели. Ведется контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием жилых территорий и в ПВР", - заявили в ведомстве.

Теги: роспотребнадзор, пробы, питьевая вода, херсонская область


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