Пять человек погибли после разрушения Каховской ГЭС

В результате наводнения, вызванного разрушением Каховской ГЭС, погибли пять жителей Херсонской области. Об этом сообщил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев. По его словам, еще 41 человек пострадал.

Ранее стало известно о семи пропавших без вести.

"Из семи человек, которые занимались выпасом скота, пятеро утонули. Мы сейчас занимаемся эвакуацией двух оставшихся", - цитирует Леонтьева ТАСС.

Накануне сообщалось, что 36 населенных пунктов в Херсонской области были в той или иной степени затоплены в результате прорыва Каховской ГЭС.

В затопленной Новой Каховке 7 июня началась эвакуация людей, заблокированных на дачах в районе поселка Корсунка, который полностью ушел под воду.