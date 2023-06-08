В Нижневартовске штормовой ветер повалил деревья, разрушил конструкции к фестивалю "Самотлорские ночи"

В Нижневартовске коммунальные службы устраняют последствия непогоды, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

По информации управления по делам ГО и ЧС, сила ветра ночью достигала 18 м/с, прошел ливень с градом. Ветром повалило деревья. На набережной города были повреждены некоторые конструкции и шатры, подготовленные к проведению фестиваля "Самотлорские ночи".

Все работы планируется завершить к началу фестиваля.

"Обслуживающие бригады оперативно выезжали по всем сообщениям для восстановления объектов. В случае, если это невозможно было сделать сразу, принимали временные меры для обеспечения безопасности. Как только позволила погода, началась работа по восстановлению повреждений, произошедших в городе", - прокомментировал руководитель управления по дорожному хозяйству и благоустройству города Владимир Хвостанцев.

По его словам, бригады работают в усиленном режиме.

В соцсетях, тем временем, жители города публикуют фото и видео последствий разгула стихии.

"Вся набережная подготовленная к празднованию Самотлорских ночей оказалась разрушена. Сильный ветер снёс буквально все шатры, насчитали семь штук. Еще улетела палатка, разрушены рекламные конструкции, снесло растяжки с флажками и много других элементов праздничного убранства. Когда шатры улетели они сломали гранитные плитки и повредили припаркованные машины", - говорится в группе "Привет, сей час Нижневартовск" социальной сети "ВКонтакте".

Вартовчане не без оснований опасаются, что штормовой ветер будет и во время празднования.

"Ну нужно было крепче все монтировать. А если бы в вечер торжества все полетело в разные стороны сносить родителей с детьми. Показатель того, что контроля при монтаже не было соответствующего", - возмущены жители города.