08 Июня 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: vk.com/tochka_nv

В Нижневартовске штормовой ветер повалил деревья, разрушил конструкции к фестивалю "Самотлорские ночи"

В Нижневартовске коммунальные службы устраняют последствия непогоды, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

По информации управления по делам ГО и ЧС, сила ветра ночью достигала 18 м/с, прошел ливень с градом. Ветром повалило деревья. На набережной города были повреждены некоторые конструкции и шатры, подготовленные к проведению фестиваля "Самотлорские ночи".

Все работы планируется завершить к началу фестиваля.

"Обслуживающие бригады оперативно выезжали по всем сообщениям для восстановления объектов. В случае, если это невозможно было сделать сразу, принимали временные меры для обеспечения безопасности. Как только позволила погода, началась работа по восстановлению повреждений, произошедших в городе", - прокомментировал руководитель управления по дорожному хозяйству и благоустройству города Владимир Хвостанцев.

По его словам, бригады работают в усиленном режиме.

В соцсетях, тем временем, жители города публикуют фото и видео последствий разгула стихии.

"Вся набережная подготовленная к празднованию Самотлорских ночей оказалась разрушена. Сильный ветер снёс буквально все шатры, насчитали семь штук. Еще улетела палатка, разрушены рекламные конструкции, снесло растяжки с флажками и много других элементов праздничного убранства. Когда шатры улетели они сломали гранитные плитки и повредили припаркованные машины", - говорится в группе "Привет, сей час Нижневартовск" социальной сети "ВКонтакте".

Вартовчане не без оснований опасаются, что штормовой ветер будет и во время празднования.

"Ну нужно было крепче все монтировать. А если бы в вечер торжества все полетело в разные стороны сносить родителей с детьми. Показатель того, что контроля при монтаже не было соответствующего", - возмущены жители города.

Теги: Самотлорские ночи, фестиваль, непогода, штормовой ветер, конструкции


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