Лукашенко указал на возможного виновника подрыва Каховской ГЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с секретарями советов безопасности государств – членов ОДКБ высказался по поводу подрыва Каховской ГЭС.

"Вы, наверное, догадываетесь, кто взорвал Каховскую ГЭС. Говорят, на воре и шапка горит. Кто первым об этом закричал? Понятно, что украинской стороне надо было скрыть три дня "контрнаступа"", - цитирует Лукашенко БелТА.

Каховская ГЭС имени Непорожнего — шестая (нижняя и последняя) ступень Днепровского каскада гидроэлектростанций. Это была одна из великих строек СССР. На строительстве Каховского гидроузла работало 12 тысяч человек, 1100 автомашин, 30 экскаваторов, 75 гусеничных и портальных кранов, 100 бульдозеров, 14 паровозов и семь земснарядов.

Строительство Каховского гидроузла подняло уровень воды в реке Днепр до 16 м и образовало Каховское водохранилище объемом 18,19 км³, которое еще называли Каховским морем. В своей работе ГЭС обеспечивала годовое регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых районов юга Украины и навигацию от Херсона до Запорожья. Чем в итоге может обернуться уничтожение ГЭС, читайте в этом материале.