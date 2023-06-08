Глава комитета ГД по обороне: Необходимости в новой мобилизации нет

Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что на сегодняшний день в России отсутствует необходимость в мобилизации.

Также глава думского комитета затронул тему различия повесток и смсок. По словам Картаполова, СМС призывник будет получать раньше, чем саму повестку.

Он пояснил, что изменения вводятся для упрощения информирования пребывающих в запасе россиян. "Никто смсками вызывать в военкоматы не будет", — цитирует Картаполова РИА Новости.

Напомним, Минобороны России предложило внести изменения в положение о призыве россиян по мобилизации. Сообщалось, что граждан, помимо "Госуслуг", могут оповещать через СМС-рассылку.

В Госдуме не раз заявляли, что не ждут дополнительного набора по частичной мобилизации. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя информацию о возможной второй волне мобилизации, заявила, что "ее не будет, эта тема не обсуждается, ее нет в повестке".