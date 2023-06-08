WhatsApp объявил о запуске каналов

WhatsApp объявил о появлении "каналов" – аналогичных тем, что уже много лет есть в Telegram.

Сообщается, что в каналы будут в дальнейшем интегрированы платежные и другие сервисы монетизации. Искать каналы можно будет через поиск или каталог. Обновления в каналах будут показываться в "статусах".

В компании заявили, что информация об администраторах канала может быть анонимной, также приложение будет хранить только 30-дневную историю канала. Администраторы каналов также смогут блокировать возможность скриншотов и пересылки контента. При этом каналы не будут защищены сквозным шифрованием.