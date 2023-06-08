Спортсмены Академии единоборств РМК стали "Лицами Екатеринбурга"

Известные спортсмены Академии единоборств РМК поздравили жителей Екатеринбурга с предстоящим юбилеем города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии уральской столицы, Иван Штырков, Петр Ян и Евгений Тищенко присоединились к рекламной кампании, посвященной 300-летию Екатеринбурга. Их портреты, украшенные логотипом юбилея, появятся на билбордах, размещенных на улицах города.

Спортсмены из Академии РМК на протяжении многих лет подтверждают на ринге статус Екатеринбурга как столицы единоборств. Петр Ян является экс-чемпионом самой известной организации UFC, Евгений Тищенко в 2016 году стал чемпионом Олимпийских игр по боксу, а Иван Штырков считается одним из сильнейших бойцов ММА в России в своей весовой категории.

Напомним, также в кампании "Лица Екатеринбурга" участвуют группа "Чайф", тренер "Уралочки" Николай Карполь, Герой России Дамир Юсупов и многие другие, прославившие столицу Урала – всего 25 человек. Их портреты, украшенные логотипом юбилея, появятся на 480 городских поверхностях.