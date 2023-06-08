08 Июня 2023
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Общество
Фото: Накануне.RU

Концерт Big Baby Tape в Екатеринбурге перенесли на неопределенную дату

Жителей и гостей Екатеринбурга предупредили, что сегодняшний концерт рэпера Big Baby Tape перенесен на неопределенный срок.

Выступление артиста должно было пройти в концерт-холле "Свобода", однако сегодня рано утром организаторы опубликовали на своей странице запись о переносе концерта.

"К сожалению, мы вынуждены перенести выступление по независящим от артиста и организаторов причинам. Дату переноса объявим очень скоро. Просим вас не сдавать билеты и дождаться новой даты. Приносим свои извинения и надеемся на ваше понимание", - говорится в сообщении.

Там также сказано, что ивент все же состоится и те, у кого есть билеты, могут прийти на вечеринку со специальными гостями абсолютно бесплатно. Если же кто-то захочет сдать билеты - это можно сделать на тех же платформах, где они приобретались.

Напомним, что накануне тексты Big Baby Tape, а также Kizaru и Кишлака просили проверить на пропаганду наркотиков. Сообщение такого содержания в СК, МВД и Генпрокуратуру направила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Теги: концерт, Big Baby Tape, Екатеринбург, перенос, рэп, пропаганда, Мизулина


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