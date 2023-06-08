08 Июня 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: vk.com/antiposhka72

Прокуратура начала проверку по факту обрушения потолка в тюменской квартире для сироты

Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проверку по факту обрушения потолка в квартире дома №5 по ул. Беловежская, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

К проверке будут привлечены уполномоченные органы контроля. По ее итогам будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, 4 июня в соцсетях появилось видео, что в новостройке с ремонтом от застройщика обвалилась штукатурка. Автор видеоролика сообщила, что слой штукатурки на потолке был неравномерный. Там, где слой был тоньше - покрытие уцелело, толстый слой штукатурки обрушился прямо на жильцов квартиры. Автор видеоролика сообщила, что получила сотрясение, ребенок - ушибы головы, остальные домочадцы - царапины и ссадины.

В Антипино рухнула штукатурка(2023)|Фото: vk.com/antiposhka72

Инцидент произошел в Антипино, по адресу Беловежская, 5. Застройщик - ЖБИ-3. Автор видео сообщила, что перед тем, как штукатурка рухнула, на потолке появились трещины, однако многочисленные жалобы и обращения в управляющую компанию ничего не дали. Также пострадавшая сообщила в комментариях, что жилье получила как сирота.

Теги: прокуратура, обрушение, штукатурка, потолок, проверка, Беловежская 5


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Ранее 05.06.2023 09:36 Мск В тюменской новостройке с ремонтом от застройщика штукатурка рухнула на жильцов

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