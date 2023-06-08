В Анапе жители поселка Сукко отстояли пляж, перекрыв строителям забора дорогу своими телами

В Анапе жители поселка Сукко отстояли общественный пляж – в мае власти собирались примерно вдвое сократить его, поставив забор. В какой-то момент люди просто легли на гальку и своими телами преградили строителям возведение забора.

После огласки ситуации уже построенную часть забора демонтировали, рассказал в своем Telegram-канале депутат Мосгордумы Евгений Ступин.

"Но расслабляться рано! Мэр в интервью сказал, что антинародные планы по возведению забора сохраняются, поэтому жители, все равно, в напряжении и держат руку на пульсе", - добавил парламентарий.