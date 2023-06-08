Индия не пригласила Зеленского на саммит G20

Индия не стала приглашать Владимира Зеленского выступать или участвовать в саммите G20, который должен состояться 9-10 сентября в Нью-Дели.

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар объяснил это тем, что в самом названии саммита четко обозначен круг участников – это 20 ведущих экономик мира.

"На наш взгляд, участие в (саммите) G20 – это для членов G20. И для стран и организаций, которых мы пригласили на (саммит) G20. И этот список мы объявили, как только стали председательствовать в G20. Это не то, что мы пересматривали, и это не то, что мы обсуждали с кем-либо", - сказал министр.