08 Июня 2023
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Политика За рубежом
Фото: Bet_Noire / iStock / Getty Images

Индия не пригласила Зеленского на саммит G20

Индия не стала приглашать Владимира Зеленского выступать или участвовать в саммите G20, который должен состояться 9-10 сентября в Нью-Дели.

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар объяснил это тем, что в самом названии саммита четко обозначен круг участников – это 20 ведущих экономик мира.

"На наш взгляд, участие в (саммите) G20 – это для членов G20. И для стран и организаций, которых мы пригласили на (саммит) G20. И этот список мы объявили, как только стали председательствовать в G20. Это не то, что мы пересматривали, и это не то, что мы обсуждали с кем-либо", - сказал министр.

Теги: саммит, g20, индия, владимир зеленский


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