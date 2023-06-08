На трассе М-5 в Челябинской области маршрутка столкнулась с грузовым автомобилем

В Челябинской области маршрутка столкнулась с грузовым автомобилем. В результате ДТП пострадала женщина, сообщили Накануне.RU в 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по региону.

Авария произошла на 75 километре трассы М-5 в сторону Екатеринбурга, поворот в районе деревни Голубинка. Маршрутка столкнулась с грузовым автомобилем DAF.

В маршрутном такси находилось 17 человек, в том числе двое детей. По внешним признакам пострадала женщина, её передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Шесть человек уехали на попутном транспорте до прибытия сотрудников МЧС.