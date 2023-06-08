ВСУ, предположительно, нанесли удар по Луганску ракетами Storm Shadow

Несколько взрывов прогремели в Луганске, над промзоной виден черный дым, передает РИА Новости.

Отмечается, что перед взрывами был слышен гул, похожий на звук при пролете ракеты.

Украинские войска, предположительно, нанесли удар по Луганску ракетами Storm Shadow, заявил военный эксперт, полковник ЛНР Виталий Киселев.

Напомним, в начале мая Великобритания подтвердила, что поставила Украине ракеты Storm Shadow перед контрнаступлением. 12 мая ВСУ обстреляла Луганск, применив две крылатые ракеты Storm Shadow.