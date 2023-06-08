Иностранцам предложено разрешить вождение только при наличии российских прав

В ЛДПР предлагают допускать к автоперевозкам иностранцев только с российскими правами. Соответствующий законопроект направлен на отзыв в Правительство, сообщил в своем Telegram-канале глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он отмечает, что в пользу иностранной рабочей силы делается много уступок и поблажек, в том числе по профессиям, которые не являются "дефицитными".

"Водителей тоже настолько не хватает, что готовы брать непонятно кого и с водительским удостоверением, выданным иностранцу в стране постоянного проживания? Кто из приглашающих гарантирует достаточный уровень квалификации мигрантов за рулем?" - пишет Нилов.

В пояснительной записке приводятся данные, что в 2022 году МВД зафиксировало 43 тысячи ДТП, спровоцированных водителями-иностранцами. Чаще всего виновниками являются граждане Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Армении и Азербайджана. При этом общее количество ДТП официально составило 126 тыс. случаев. То есть с участием мигрантов происходило каждое третье ДТП.

Чтобы такого не было, нужно обязать иностранцев получать права в России: "учеба, сдача ПДД, экзамены, понимание ответственности — все, как положено".