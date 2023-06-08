08 Июня 2023
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Политика За рубежом
Фото: Christoph Soeder / Pool via REUTERS

Шольц: Нужно готовиться к тому, что придется еще долго помогать Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что Западу придется еще долго помогать Украине.

Политик обвинил Москву в отстаивании "максимальных империалистических требований", заявив, что президента РФ "есть возможность положить конец войне немедленно, прекратив боевые действия и выведя войска".

"Мы будем поддерживать Украину в достижении справедливого и прочного мира. С этой целью мы проводим интенсивные обмены с Украиной и многими другими странами мира", - заявил Шольц в интервью газете Corriere della Sera.

В конце мая канцлер Германии заявлял, что собирается позвонить президенту России Владимиру Путину. Предметом разговора станет российско-украинский конфликт.

Публично о последних переговорах Шольца и Путина сообщалось в декабре 2022 года, до этого лидеры двух стран общались в сентябре.

Теги: шольц, украина


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