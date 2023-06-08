ТСЖ и УК Среднего Урала задолжали почти 5 миллиардов за коммунальные услуги

ТСЖ и управляющие компании Свердловской области задолжали поставщику электроэнергии, отопления и горячей воды "ЭнергосбыТ Плюс" 4,9 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Среди самых крупных должников екатеринбургские "УЖК "Радомир-Инвест" с долгом в 76,7 млн рублей, а также печально известная в Екатеринбурге УК "Лазурит" с долгом в 117 млн рублей. Последняя была замечена на выдаче жильцам квитанций с двойными тарифами. Более того, с долгами перед коммунальными поставщиками владелец УК "Лазурит" встречается не впервые.

Еще в 2020 году ее владелец - бизнесмен Евгений Старокожев получил от суда отказ на перевод дома из ООО "УЖК ЖКО-Екатеринбург" в УК "Лазурит". Ранее в пресс-службе Свердловского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" поясняли, что недобросовестные бизнесмены, чтобы избежать оплаты долгов, подают на банкротство одной УК и переводят дом "под крыло" другой, фактически, сохраняя шефство над домом. ООО "УЖК ЖКО-Екатеринбург" на тот момент как раз принадлежала отцу Евгения Старокожева - Виктору.

Помимо екатеринбургских компаний в числе должников организации из Первоуральска: "Дом плюс" с долгом в 86,1 млн рублей и "Даниловское" с долгом в 81,9 млн рублей.

"В отношении должников применяются все допустимые законом инструменты взыскания и санкции, в том числе инициирование процедуры банкротства. С начала отопительного сезона 2022/23 года на Федресурсе опубликовано 45 сообщений о намерении подать заявления о банкротстве", - сообщили в пресс-службе.



"ЭнергосбыТ Плюс" посоветовал жителям многоквартирных домов спрашивать с собственных УК и ТСЖ отчеты о перечислении средств за свет, тепло и горячую воду поставщикам ресурсов. Еще одним выходом из ситуации может стать переход на прямые договоры с поставщиками, однако не всем УК это может понравится.