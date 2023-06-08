08 Июня 2023
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Общество Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Игорь Бабушкин поздравил с профессиональным праздником соцработников Астраханской области и вручил заслуженные награды

На торжественном приёме в честь Дня социального работника губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поздравил специалистов отрасли и вручил им награды, сообщает пресс-служба главы региона.

игорь бабушкин, награждение(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

В Астраханской области работают 56 учреждений системы социальной защиты. В них трудятся более пяти тысяч специалистов. 314 тысяч астраханцев получают различные меры поддержки из федерального и регионального бюджетов. А всего социальными услугами охвачены более 500 тысяч человек.

«Каждый день наши социальные работники приходят на помощь многодетным и малообеспеченным семьям, пожилым людям, инвалидам. С начала специальной военной операции вы стали одними из первых, кто поддержал беженцев из Донбасса. Сегодня помогаете семьям военных и ребятам, которые находятся в зоне СВО», - отметил губернатор.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Особые слова благодарности глава региона адресовал ветеранам, стоявшим у истоков формирования современной системы социального обслуживания.

Игорь Бабушкин вручил лучшим работникам социальной сферы заслуженные награды: почётный знак «За профессиональные заслуги», почётные грамоты и благодарственные письма губернатора Астраханской области.

Также по указу президента Российской Федерации глава региона передал Орден Святого Георгия – Георгиевский Крест IV степени сотруднику минсоцразвития и труда Михаилу Сарычеву.

игорь бабушкин, награждение(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Он заведует сектором отдела оказания материальной помощи и организации адресной помощи вынужденным переселенцам, ветеранам боевых действий и членам их семей.

Теги: игорь бабушкин, соцработники, вручение наград


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