Игорь Бабушкин поздравил с профессиональным праздником соцработников Астраханской области и вручил заслуженные награды

На торжественном приёме в честь Дня социального работника губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поздравил специалистов отрасли и вручил им награды, сообщает пресс-служба главы региона.

В Астраханской области работают 56 учреждений системы социальной защиты. В них трудятся более пяти тысяч специалистов. 314 тысяч астраханцев получают различные меры поддержки из федерального и регионального бюджетов. А всего социальными услугами охвачены более 500 тысяч человек.

«Каждый день наши социальные работники приходят на помощь многодетным и малообеспеченным семьям, пожилым людям, инвалидам. С начала специальной военной операции вы стали одними из первых, кто поддержал беженцев из Донбасса. Сегодня помогаете семьям военных и ребятам, которые находятся в зоне СВО», - отметил губернатор.

Особые слова благодарности глава региона адресовал ветеранам, стоявшим у истоков формирования современной системы социального обслуживания.

Игорь Бабушкин вручил лучшим работникам социальной сферы заслуженные награды: почётный знак «За профессиональные заслуги», почётные грамоты и благодарственные письма губернатора Астраханской области.

Также по указу президента Российской Федерации глава региона передал Орден Святого Георгия – Георгиевский Крест IV степени сотруднику минсоцразвития и труда Михаилу Сарычеву.

Он заведует сектором отдела оказания материальной помощи и организации адресной помощи вынужденным переселенцам, ветеранам боевых действий и членам их семей.