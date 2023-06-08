Убийца многодетной матери на Среднем Урале признан вменяемым

На Среднем Урале завершено расследование уголовного дела жителя Алапаевского района, обвиняемого в убийстве своей бывшей жены. Мужчина признан вменяемым.

Напомним, жительница села Коптелово пропала 22 декабря прошлого года. В январе этого года ее нашли мертвой. Оказалось, что женщина была убита, у нее остались пятеро детей. Было возбуждено дело, а вскоре по подозрению задержали ее 37-летнего бывшего мужа, ранее судимого за кражи.

Мужчина во всем признался и пояснил силовикам, что задушил потерпевшую из ревности. Также он указал место сокрытия тела убитой, которое до этого не было известно правоохранительным органам. Труп убийца спрятал в ельнике, засыпав снегом.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, в ходе расследования удалось установить всю картину случившегося: ранним утром 22 декабря 2022 года уралец со своей бывшей женой выехал на машине в направлении Режа. В пути между мужчиной и женщиной произошла ссора, они оба вышли из салона. На улице обвиняемый ударил экс-супругу, после чего та пошла пешком по дороге в сторону города. Однако злоумышленник догнал ее и задушил руками. Тело бывшей жены он отвез в безлюдное место и оставил там.

Фото с места происшествия

Чтобы отвести от себя подозрения, вечером того же дня уралец сообщил в полицию, что женщина пропала, якобы уйдя из дома утром в неизвестном направлении. Однако провести опытных следователей убийце не удалось, и вскоре они установили его причастность к преступлению.

Как добавил глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых, мужчина даже прошел полиграф и достаточно убедительно продемонстрировал устройству свою якобы невиновность к произошедшему ЧП.

"По предварительным данным, в день трагедии жена попросила увезти ее в Режевской район, где она намеревалась найти себе новое жилье. Однако по дороге они поругались, вышли из машины, после чего и случился криминальный финал их отношений. Со своей бывшей супругой фигурант жестоко расправился в красивейшем месте, которое очень любила потерпевшая. А буквально накануне его задержания жена стала приходить к нему во сне, отчего он стал сильно страдать, что в дальнейшем, возможно, и подвигло его дать признательные показания, чтобы облегчить душу", - отметил полковник Горелых.

Всего по делу было допрошено около 30 свидетелей, проведены судебно-медицинская, медико-криминалистическая, молекулярно-генетические и психолого-психиатрическая экспертизы. Как отметили в СК, последняя показала, что в момент убийства мужчина осознавал характер и опасность своих действий и руководил ими.

Сейчас расследование завершено. Скоро уголовное дело рассмотрит суд.