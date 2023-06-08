23 человека пострадали после прорыва Каховской ГЭС – источник

В результате прорыва Каховской ГЭС и спуска Каховского водохранилища в Херсонской области пострадали 23 человека – это те, кто обратился к медикам за помощью. 21 из них был госпитализирован, передает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

Известно, что сейчас 14 тыс. домов подтоплены, почти 4,3 тыс. человек эвакуированы.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере семь человек пропали без вести, об их судьбе пока ничего не известно.