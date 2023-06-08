The Guardian: Некоторые страны НАТО могут отправить свои войска на Украину

Некоторые страны НАТО могут отправить свои войска на Украину, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью The Guardian.

Это произойдет в том случае, если на июльском саммите альянса в Вильнюсе НАТО не даст гарантий безопасности Киеву.

"Если НАТО не сможет договориться о четком пути продвижения Украины вперед, существует явная возможность того, что некоторые страны по отдельности могут что-то предпринять. Я бы не исключал возможности того, что Польша примет еще более активное участие в этом контексте на национальной основе, а за ней последуют страны Прибалтики, возможно, включая размещение войск. Я думаю, поляки серьезно подумают о том, чтобы ввести войска и собрать коалицию желающих, если Украина ничего не получит в Вильнюсе", - рассказал Расмуссен.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинский режим не устроит никакое другое решение саммита в Вильнюсе, кроме приглашения вступить в НАТО.

Нынешний глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о гарантиях безопасности будет включен в повестку дня в Вильнюсе, но НАТО предоставляет полноценные гарантии безопасности только полноправным членам. При этом обсуждать членство Украины в НАТО не будет иметь смысла в случае ее поражения.