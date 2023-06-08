08 Июня 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Магнитогорске бывшего судебного пристава приговорили к 6,5 года колонии за взятку

В Магнитогорске бывшего начальника отдела – старшего судебного пристава Орджоникидзевского района приговорили к 6,5 годам в колонии строгого режима со штрафом в 950 тыс. рублей за получение взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый в 2019 г. через посредника получил 200 тыс. рублей за содействие по взысканию денежных средств с АО "ПО Монтажник" в рамках возбужденного исполнительного производства. С компании было взыскано около 83 млн рублей.

С учетом предыдущего приговора за коррупционные преступления суд приговорили его к 6,5 годам в колонии строгого режима со штрафом в 950 тыс. рублей, с лишением права занимать должности на государственной гражданской службе и в органах местного самоуправления сроком на 6,5 лет. Также с него взыскана сумма взятки в размере 200 тыс. рублей. Кроме того, он лишен специального звания "полковник внутренней службы".

Теги: взята, приговор,


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