Мэрию Перми обвинили в поддержке социального проекта компании, предположительно, связанной с украинской сектой

Мэрию Перми обвинили в поддержке социального проекта компании, предположительно, связанной с украинской сектой, сообщает telegram-канал Ural Mash.

В соцсетях появился пост с благодарностями от некой Марии Кузовниковой. Она поблагодарила мэрию за одобрение и распространение проекта "Созидательное общество". Сообщила, что макеты баннеров мэрией были направлены в рекламные агентства для бесплатного размещения на рекламных билбордах.

Канал сообщает, что проект имеет сходство с украинской сектой: используется одинаковый логотип, есть сходство с идеологией, учениями. В настоящий момент пост Кузовниковой с благодарностями удален.

В администрации города сообщают, что размещение рекламных баннеров не согласовано.

"В социальных сетях появилась информация о поддержке главой города Алексеем Демкиным размещения якобы "социальной рекламы" определенной тематики. Глава города не согласовывал размещение баннеров с подобной информацией. Отметим, что в адрес муниципального перевозчика направлялось письмо от коммерческих компаний с предложением разместить рекламный ролик на мониторах в общественном транспорте. Однако на маршрутах муниципального перевозчика трансляция не была одобрена и, соответственно, не ведется. В обязательном порядке проинформируем правоохранительные органы с просьбой провести процессуальную проверку и дать правовую оценку законности деятельности указанной организации", - сообщили Накануне.RU в администрации.