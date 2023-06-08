Мэрию Перми обвинили в поддержке социального проекта компании, предположительно, связанной с украинской сектой

08 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo

Происшествия Приволжский ФО Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Мэрию Перми обвинили в поддержке социального проекта компании, предположительно, связанной с украинской сектой

Мэрию Перми обвинили в поддержке социального проекта компании, предположительно, связанной с украинской сектой, сообщает telegram-канал Ural Mash.

В соцсетях появился пост с благодарностями от некой Марии Кузовниковой. Она поблагодарила мэрию за одобрение и распространение проекта "Созидательное общество". Сообщила, что макеты баннеров мэрией были направлены в рекламные агентства для бесплатного размещения на рекламных билбордах.

Канал сообщает, что проект имеет сходство с украинской сектой: используется одинаковый логотип, есть сходство с идеологией, учениями. В настоящий момент пост Кузовниковой с благодарностями удален.

В администрации города сообщают, что размещение рекламных баннеров не согласовано.

"В социальных сетях появилась информация о поддержке главой города Алексеем Демкиным размещения якобы "социальной рекламы" определенной тематики. Глава города не согласовывал размещение баннеров с подобной информацией. Отметим, что в адрес муниципального перевозчика направлялось письмо от коммерческих компаний с предложением разместить рекламный ролик на мониторах в общественном транспорте. Однако на маршрутах муниципального перевозчика трансляция не была одобрена и, соответственно, не ведется. В обязательном порядке проинформируем правоохранительные органы с просьбой провести процессуальную проверку и дать правовую оценку законности деятельности указанной организации", - сообщили Накануне.RU в администрации.

Теги: полиция, украинская секта, созидательное общество


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети