"Быть с гражданами на постоянной связи" - такую задачу поставил Игорь Бабушкин региональным ведомствам по итогам приема жителей

Накануне губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в формате видеоконференцсвязи принял участие в приёме граждан, который по поручению президента Российской Федерации провёл его полномочный представитель в ЮФО Владимир Устинов.

В частности, в ходе приема житель Черноярского района Астраханской области обратился с просьбой капитально отремонтировать ФАП 1988 года постройки в селе Поды. Изношенность здания – 80%. В селе живут почти 800 человек, ежедневно ФАП посещают до 25 пациентов.

"Ситуация серьёзная, требует немедленных действий. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» капремонт объекта должен был начаться в следующем году, но при поддержке минфина и минстроя РФ мы приведем здание в порядок уже в декабре текущего года", - сообщил по завершении приема глава Астраханской области.

Кроме того, напомним - по поручению Игоря Бабушкин в Астраханской области состоялся общерегиональный день приёма граждан. В ходе этого мероприятия было рассмотрено около тысячи обращений астраханцев. Многие вопросы были решены на месте.

Например, в региональном минобре помогли оперативно оформить ребят в пришкольный лагерь. В региональном минздраве астраханке помогли изменить группу инвалидности дочери: в этот же день был организован приём узких специалистов и телемедицинская консультация с профильным федеральным научным центром.

По итогам состоявшегося накануне приема граждан Игорь Бабушкин заявил, что все озвученные темы взяты на контроль.

"Поставил задачу руководителям ведомств отработать каждый вопрос и быть с гражданами на постоянной связи", - сделал запись в своем телеграмм-канале Игорь Бабушкин.