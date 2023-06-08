08 Июня 2023
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Общество Южный ФО Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

"Быть с гражданами на постоянной связи" - такую задачу поставил Игорь Бабушкин региональным ведомствам по итогам приема жителей

Накануне губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в формате видеоконференцсвязи принял участие в приёме граждан, который по поручению президента Российской Федерации провёл его полномочный представитель в ЮФО Владимир  Устинов.  

игорь бабушкин, устинов(2023)|Фото: t.me/babushkin30

В частности, в ходе приема житель Черноярского района Астраханской области обратился с просьбой капитально отремонтировать ФАП 1988 года постройки в селе Поды. Изношенность здания – 80%. В селе живут почти 800 человек, ежедневно ФАП посещают до 25 пациентов.

"Ситуация серьёзная, требует немедленных действий. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» капремонт объекта должен был начаться в следующем году, но при поддержке минфина и минстроя РФ мы приведем здание в порядок уже в декабре текущего года", - сообщил по завершении приема глава Астраханской области.

прием граждан, игорь бабушкин(2023)|Фото: t.me/babushkin30

Кроме того, напомним - по поручению Игоря Бабушкин в Астраханской области состоялся общерегиональный день приёма граждан. В ходе этого мероприятия было рассмотрено около тысячи обращений астраханцев. Многие вопросы были решены на месте.

Например, в региональном минобре помогли оперативно оформить ребят в пришкольный лагерь. В региональном минздраве астраханке помогли изменить группу инвалидности дочери: в этот же день был организован приём узких специалистов и телемедицинская консультация с профильным федеральным научным центром. 

По итогам состоявшегося накануне приема граждан Игорь Бабушкин заявил, что все озвученные  темы взяты на контроль.

игорь бабушкин(2023)|Фото: t.me/babushkin30

"Поставил задачу руководителям ведомств отработать каждый вопрос и быть с гражданами на постоянной связи", - сделал запись в своем телеграмм-канале Игорь Бабушкин.

Теги: игорь бабушкин, прием граждан, владимир устинов, капремонт, прием узких специалистов


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