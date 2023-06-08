Токаев призвал к реформированию Совбеза ООН и заявил об угрозе возвращения "блокового мышления"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал к реформированию Совета безопасности ООН. По его словам, организация остается "единственной всеобщей глобальной", поэтому в ней нужны изменения.

"Мы являемся свидетелями процесса разрушения самого фундамента мирового порядка, который был построен с момента создания ООН", - заявил Токаев на Международном форуме "Астана".

"Необходимо, чтобы голоса представителей "средних держав" в Совете звучали более весомо и были услышаны", - полагает Токаев.

Также взгляды Токаева не совпадают с кремлевскими. Если в Москве считают, что новый миропорядок является многополярным, то в Астане видят угрозу возвращения "блокового мышления": "Мы также являемся свидетелями возвращения спустя 30 лет прежнего разделяющего нас "блокового" мышления. Силы раскола не являются исключительно геополитическими. Они также имеют экономическую подоплеку. Сама экономическая политика открыто используется в качестве оружия. Это противостояние включает в себя санкции и торговые войны, целенаправленную долговую политику, ограничение доступа или изолирование от источников финансирования, а также контроль над инвестициями. В совокупности эти факторы постепенно подрывают фундамент, на котором основывается глобальный мир и процветание последних десятилетий: свободная торговля, глобальные инвестиции, инновации и честная конкуренция".