На Урале главбуха "Центра культурного досуга" судят за крупное мошенничество

В уральском городе Невьянск перед судом предстанет главный бухгалтер учреждения культуры. Женщину обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, фигурантка с осени 2015 года работала в муниципальном автономном учреждении культуры "Центр культурного досуга". В ее обязанности как главбуха входил расчет зарплаты, правильное начисление и перечисление платежей в банки и многое другое, связанное с деньгами.

"Обвиняемая составляла реестры о выплате заработной платы, в которые вносила ложные сведения, завышая сумму, подлежащую перечислению ей лично и другим сотрудникам в качестве зарплаты. После подписания платежных поручений денежные средства поступали на расчетные счета, принадлежащие главному бухгалтеру", - раскрыли схему в прокуратуре.

Как показало расследование, из-за этого учреждению культуры был причинен ущерб более 520 тысяч рублей. Сейчас уголовное дело направлено в Невьянский городской суд. Также прокуратура подала иск о взыскании с обвиняемой суммы ущерба.